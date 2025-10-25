Die Welt: глава МИД ФРГ отменил визит в Китай из-за отсутствия желающих встретиться

Немецкому министру иностранных дел Йоханну Вадефулю пришлось отменить ранее запланированный визит в Китай. В расписании главы МИД ФРГ значилась поездка в Китайскую Народную Республику и встреча с высокопоставленными лицами, в первую очередь с председателем Си Цзиньпином. Однако китайская сторона не подтвердила это.

Как пишет немецкая газета Die Welt, поездку в Пекин пришлось перенести на более поздний срок. также в статье утверждается, что Берлину нужны редкоземельные металлы и микросхемы, экспорт которых ограничил Пекин.

«Глава МИД Германии Йоханн Вадефул (ХДС) не вылетит в Китай в воскресенье, как планировалось. Мы переносим поездку на более поздний срок. Германия хочет продолжать сотрудничество с Китаем, но обеспокоена ограничениями на экспорт микросхем и редкоземельных металлов. <...> Китайская сторона не смогла подтвердить назначения Вадефуля», - приводится заявление пресс-секретаря немецкого МИД.

Кроме этого, в материале указано, что Вадефуль планировал говорить с Китаем об оказании влияния на Россию для окончания украинского конфликта.

При этом в Китае недовольны позицией правительства Германии «тайваньскому вопросу», пишет СМИ. Там заявили, что нельзя требовать сохранения статуса-кво в регионе без «отрицания независимости Тайваня», так как это равносильно поддержке «деятельности Тайваня по продвижению независимости».

В начале октября другое немецкое издание писало, что из-за задержки поставок металла из Китая может остановиться ВПК Германии.