Мэр Сочи ввел режим локальной ЧС из-за взрыва газа

В Сочи ввели режим локальной ЧС в связи с взрывом газа в жилом доме. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин.

«На месте происшествия вводим режим локальной ЧС», - написал он в своем Telegram-канале.

Градоначальник добавил, что в городе организовали пункты временного размещения. В настоящее время там расселены 28 жителей пострадавшего дома, среди них семеро детей.

Ранее в оперштабе сообщили, что число пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Сочи выросло до трех. В больнице находятся мужчина и женщина. Их состояние оценивается как тяжелое.