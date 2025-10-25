Число пострадавших при взрыве газа в Сочи выросло до трех

Количество пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме в Сочи увеличилось до трех. Об этом сообщили в оперштабе.

«По предварительной информации, погиб мужчина 70 лет, еще трое человек госпитализированы с травмами», - говорится в сообщении.

В больнице находятся мужчина и женщина. Их состояние оценивается как тяжелое.

Еще один житель получил легкую травму бедра. Он также был госпитализирован.

Напомним, что инцидент произошел ночью 25 октября в квартире на четвертом этаже жилого дома.