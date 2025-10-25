Губернатор: над Ленобластью сбили восемь дронов ВСУ

Ночью над Ленинградской областью средства ПВО сбили восемь украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

«Отбой воздушной опасности в Ленинградской области. ПВО уничтожило над регионом восемь БПЛА», - написал он в своем Telegram-канале.

Дрозденко также поблагодарил российских военнослужащих за «надежную защиту неба». Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее сообщалось об уничтожении 111 украинских беспилотников в небе над регионами России.