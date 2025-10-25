Овечкин повторил рекорд НХЛ по победным голам в октябрьских матчах

Россиянин Александр Овечкин обновил рекорд НХЛ по количеству забитых победных голов за карьеру в октябрьских матчах. Событие произошло во время матча между Washington Capitals и Columbus Blue Jackets.

В ночь с 17 на 18 октября гости из «Вашингтона» выиграли встречу со счетом 5:1. На 42-й минуте игры Овечкин забил 126-ю победную шайбу, приблизившись, таким образом, к рекорду канадца Уэйна Гретцки.

Ранее сообщалось, что россиянин забросил 898-ю шайбу в карьере в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Спортсмен обновил снайперский рекорд лиги за всю историю.

Напомним, в честь прошлого рекорда Овечкина была изготовлена уникальная модель телефона. Она украшена индивидуальной гравировкой с инициалами спортсмена. Смартфон выпустили к 895-ой шайбе российского хоккеиста.