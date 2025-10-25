МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Овечкин повторил рекорд НХЛ по победным голам в октябрьских матчах

Ранее этот рекорд принадлежал Уэйну Гретцки.
Глеб Владовский 2025-10-25 06:17:26
© Фото: John Woods, Keystone Press Agency, Globallookpress

Россиянин Александр Овечкин обновил рекорд НХЛ по количеству забитых победных голов за карьеру в октябрьских матчах. Событие произошло во время матча между Washington Capitals и Columbus Blue Jackets.

В ночь с 17 на 18 октября гости из «Вашингтона» выиграли встречу со счетом 5:1. На 42-й минуте игры Овечкин забил 126-ю победную шайбу, приблизившись, таким образом, к рекорду канадца Уэйна Гретцки.

Ранее сообщалось, что россиянин забросил 898-ю шайбу в карьере в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Спортсмен обновил снайперский рекорд лиги за всю историю.

Напомним, в честь прошлого рекорда Овечкина была изготовлена уникальная модель телефона. Она украшена индивидуальной гравировкой с инициалами спортсмена. Смартфон выпустили к 895-ой шайбе российского хоккеиста.

#в стране и мире #Хоккей #НХЛ #рекорд #Александр Овечкин #голы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Гражданское судостроение
2
Зеленодольский судостроительный
3
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
5
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
7
«Панцирь». Работа в период СВО
8
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
9
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
10
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 