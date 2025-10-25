РСТ посоветовал россиянам изучать законы Таиланда, чтобы избежать депортации

Российский союз туриндустрии (РСТ) рекомендовал соотечественникам, собирающимся в Таиланд или уже находящимся там, внимательно изучать местное законодательство, включая миграционное.

Также в РСТ призвали знать и соблюдать правила поведения и культуры. Все это необходимо для того, чтобы избежать депортации. Об этом в разговоре с RT сообщил Артур Абдюханов, руководитель пресс-службы объединения.

«В последнее время мы замечаем, что проводятся рейды, проверка документов, и тех, кто нарушает закон или не соблюдает порядок, депортируют. К сожалению, в этом году статистика немного выше, чем в прошлом. Мы рекомендуем всем туристам, въезжающим в Таиланд на отдых, внимательно изучать законодательство, местное законодательство, не нарушать его и соблюдать элементарные правила культуры и поведения», - рассказал представитель РСТ.

По его данным, большая часть случаев выдворения из этой азиатской страны связана с нарушением миграционного порядка пребывания. Также есть инциденты и с более существенными правонарушениями.

Немногим ранее консул посольства РФ в Королевстве Таиланд сообщил, что за неполные 10 месяцев текущего года из страны депортировали почти 100 россиян. Эту статистику он назвал тревожной, так как в прошлом 2024-м году таких случаев было всего 65.