МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

РСТ посоветовал россиянам изучать законы Таиланда, чтобы избежать депортации

Путешественникам из России порекомендовали ознакомиться с местными законами и культурой, правилами поведения.
Марина Крижановская 2025-10-25 05:38:31
© Фото: Seksan Rochanametakul, Keystone Press Agency, Globallookpress

Российский союз туриндустрии (РСТ) рекомендовал соотечественникам, собирающимся в Таиланд или уже находящимся там, внимательно изучать местное законодательство, включая миграционное.

Также в РСТ призвали знать и соблюдать правила поведения и культуры. Все это необходимо для того, чтобы избежать депортации. Об этом в разговоре с RT сообщил Артур Абдюханов, руководитель пресс-службы объединения.

«В последнее время мы замечаем, что проводятся рейды, проверка документов, и тех, кто нарушает закон или не соблюдает порядок, депортируют. К сожалению, в этом году статистика немного выше, чем в прошлом. Мы рекомендуем всем туристам, въезжающим в Таиланд на отдых, внимательно изучать законодательство, местное законодательство, не нарушать его и соблюдать элементарные правила культуры и поведения», - рассказал представитель РСТ.

По его данным, большая часть случаев выдворения из этой азиатской страны связана с нарушением миграционного порядка пребывания. Также есть инциденты и с более существенными правонарушениями.

Немногим ранее консул посольства РФ в Королевстве Таиланд сообщил, что за неполные 10 месяцев текущего года из страны депортировали почти 100 россиян. Эту статистику он назвал тревожной, так как в прошлом 2024-м году таких случаев было всего 65.

#в стране и мире #РСТ #Таиланд #депортация #российские туристы #Российский союз туриндустрии
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Гражданское судостроение
2
Зеленодольский судостроительный
3
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
5
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
7
«Панцирь». Работа в период СВО
8
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
9
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
10
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 