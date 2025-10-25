Мошенники на сайтах знакомств часто маскируются под военных и врачей

Мошенники чаще всего выдают себя за военных и врачей на сайтах знакомств. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы дел в производстве МВД России.
Также популярна легенда с профессией журналиста. Именно эти образы позволяют быстрее всего завоевать доверие жертвы. Злоумышленники придумывают красивые истории и быстро признаются в чувствах.
Однако в ведомстве предупредили, что это всего лишь еще один способ раздобыть личные данные и завладеть деньгами.
Также популярным способом сблизиться с жертвой является маскировка под успешного бизнесмена, который может научить быстро зарабатывать большие деньги.
Ранее в МВД рассказали о новом способе обмана через маркетплейсы.
