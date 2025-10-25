МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Взрыв прогремел в жилом доме в Сочи

Квартира на пятом этаже оказалась почти полностью разрушена.
Константин Денисов 2025-10-25 02:11:24
© Фото: Telegram/radar_sochi_krasnodar_rostov © Видео: Telegram/radar_sochi_krasnodar_rostov

Взрыв бытового газа прогремел в жилом доме в Сочи. Об этом сообщают местные паблики.

По информации свидетелей, взорвался бытовой газ. Сообщается, что в результате инцидента погибла одна женщина. Также есть пострадавшие, но их количество не сообщается.

Пострадали и соседние квартиры - в них выбиты стекла. Кроме того, получили повреждения припаркованные возле дома автомобили.

На месте продолжают работу представители экстренных служб. Они устанавливают точные обстоятельства случившегося.

#Краснодарский край #взрыв #Сочи #газ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Гражданское судостроение
2
Зеленодольский судостроительный
3
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
5
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
7
«Панцирь». Работа в период СВО
8
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
9
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
10
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 