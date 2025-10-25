Взрыв прогремел в жилом доме в Сочи

Взрыв бытового газа прогремел в жилом доме в Сочи. Об этом сообщают местные паблики.
По информации свидетелей, взорвался бытовой газ. Сообщается, что в результате инцидента погибла одна женщина. Также есть пострадавшие, но их количество не сообщается.
Пострадали и соседние квартиры - в них выбиты стекла. Кроме того, получили повреждения припаркованные возле дома автомобили.
На месте продолжают работу представители экстренных служб. Они устанавливают точные обстоятельства случившегося.
