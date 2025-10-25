МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Силы ПВО сбили шесть беспилотников ВСУ, летевших на Москву

Попытки атаковать российскую столицу начали фиксироваться с 02.28 по московскому времени.
Дарина Криц 2025-10-25 04:12:48
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Общее количество сбитых беспилотников в небе над Москвой достигло шести. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его данным, ночью 25 октября на российскую столицу летели украинские дроны, которые успешно сбила российская система противовоздушной обороны.

«ПВО Минобороны сбили еще один беспилотник, летевший на Москву», - говорится в его сообщении в Telegram-канале.

Специалисты экстренных служб находятся и работают на месте падения обломков БПЛА, добавил Собянин.

Немногим ранее стало известно, что за пять часов над Россией сбили 21 украинский дрон. Больше всего их уничтожено в Брянской области - 12 объектов.

#Москва #в стране и мире #Сергей Собянин #сбили БПЛА #БПЛА ВСУ
