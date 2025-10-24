Силы ПВО за пять часов сбили 21 украинский дрон

Вечером 24 октября российские силы противовоздушной обороны сбили или перехватили 21 беспилотник, выпущенный украинскими войсками.

Наибольшая часть из них пришлась на Брянскую область, где уничтожены 12 дронов. Еще семь объектов противника сбиты над Белгородской областью. По одному летательному объекту ликвидировали в Калужской и Смоленской областях.

«С 18.00 до 23.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В ночь на субботу российские военнослужащие не допустили совершения атаки на нашу страну и сбили 111 дронов противника. Их уничтожили в Ростовской, Брянской, Калужской, Новгородской, Белгородской, Тульской, Волгоградской, Орловской, Липецкой и Тверской областях, а также над Республикой Крым, Московским регионом и Азовским морем.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.