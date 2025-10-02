МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
На Филиппинах выросло число жертв мощного землетрясения

Погибли 72 человека, пострадали 294.
Владимир Рубанов 2025-10-02 05:39:50
© Фото: ROUELLE UMALI XinHua, Global Look Press

Число погибших в результате землетрясения на Филиппинах возросло до 72. Об этом сообщило агентство GMA News со ссылкой на данные властей. Пострадали 294 человека.

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло во вторник примерно в 19 километрах от Бого, прибрежного города с населением около 90 тысяч человек. Оно затронуло 170 959 человек и оставило без крова 20 тысяч местных жителей, сообщили в Национальном совете по снижению риска стихийных бедствий и управлению ими.

В провинции продолжают ощущаться повторные толчки. По данным Филиппинского института вулканологии и сейсмологии, зафиксирован 2461 афтершок. Специалисты ожидают, что толчки продлятся несколько дней или даже недель.

Ранее сообщалось, что из-за землетрясения погибли 60 человек. Очаг располагался на глубине 5-10 километров.

#землетрясение #Филиппины #сейсмологи #стихийные бедствия #афтершоки
