Число погибших из-за землетрясения на Филиппинах возросло до 60

Число погибших в результате землетрясения на Филиппинах возросло до 60 человек. Об этом сообщил заместитель секретаря управления гражданской обороны республики Бернардо Алехандро.

По заявлениям властей, в результате землетрясения магнитудой 6,9 в прибрежной зоне во вторник вечером обрушились стены домов. Из-за сильных толчков было отключено электричество.

Ранее представительница администрации провинции Себу Айнхелис де ла Торре-Оронг сообщила, что подтверждена гибель по меньшей мере 20 человек и не менее 37 человек пострадали.

Эпицентр землетрясения, которое было вызвано движением в локальном разломе на глубине пяти километров, находился примерно в 19 километрах к северо-востоку от Бого, прибрежного города с населением около 90 тысяч человек.

Агентство Associated Press, ссылаясь на руководителя спасателей Рекса Игота, сообщает, что точное количество погибших пока неизвестно, но оно растет. По его словам, рабочие пытались подогнать экскаватор, чтобы ускорить поисково-спасательные работы среди развалин в горной деревне, сильно пострадавшей от оползня и валунов.

«В этом районе можно передвигаться только с большим риском», - сообщил AP другой спасатель, Гленн Урсал.

Сообщается, что в больницы постоянно доставляют новых раненых. В городе Сан-Ремиджио, также расположенном недалеко от Бого, погибли как минимум пять человек - трое сотрудников береговой охраны, пожарный и ребенок. Они погибли в результате обрушения стен, когда пытались спастись бегством с баскетбольного матча, который был прерван землетрясением. Об этом сообщил вице-мэр города Альфи Рейнс.

Рейнс попросил еды и воды, заявив, что система водоснабжения Сан-Ремиджио была повреждена в результате землетрясения. Помимо домов в Бого, землетрясение повредило пожарную станцию, бетонные и асфальтированные дороги, сообщил пожарный Рей Каньете.

«Мы были в своей казарме, собираясь отдохнуть, когда земля начала трястись. И мы выбежали, но из-за сильной тряски упали на землю», - рассказал Каньете агентству AP.

Он и его коллеги-пожарные оказали первую помощь по меньшей мере трем жителям, которые были ранены падающими обломками и рухнувшими стенами. Сотни перепуганных людей собрались в темноте на заросшем травой поле возле пожарной части и отказались возвращаться домой через несколько часов после землетрясения в Бого. По словам Каньете, нескольким предприятиям был нанесен ощутимый ущерб, а асфальт и бетон дорог, по которым они проезжали, покрылись глубокими трещинами. Он добавил, что старая католическая церковь в городе Данбантаян недалеко от Бого также была сильно повреждена.