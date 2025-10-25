МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Камера запечатлела момент взрыва в многоэтажке в Сочи

Во время ЧП погибла женщина, есть пострадавшие, за жизнь одного из них борются врачи.
Дарина Криц 2025-10-25 03:49:52
© Фото: chp_sochi, Telegram © Видео: chp_sochi, Telegram

В Сети появились кадры взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Сочи. На них видно, как вначале происходит огромная яркая вспышка, начинается пламя, а из окон на землю в разные стороны летят обломки. После чего огонь начинает вырываться из окна.

По последним данным, погибла одна женщина. Также есть пострадавшие, им оказывают всю необходимую помощь. Местные врачи борются за жизнь одного раненого.

Кроме того, из дома, где произошло ЧП, эвакуировали 70 жильцов. После взрыва начался пожар на площади 15 квадратных метров. К его устранению от РСЧС привлекли 30 специалистов, из них 17 спасателей МЧС России, и 12 единиц техники.

#в стране и мире #пожар #взрыв #Сочи #МЧС РФ #ЧП #погиб человек
