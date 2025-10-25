В МЧС подтвердили гибель человека при взрыве газа в Сочи

В МЧС подтвердили гибель одного человека в результате взрыва газа в жилом доме в Сочи.

Согласно информации ведомства, взрыв спровоцировал пожар на площади 15 квадратных метров, который был оперативно потушен. Один человек пострадал.

Из дома эвакуированы 70 жильцов. Над устранением последствий инцидента от РСЧС привлекались 30 человек личного состава и 12 единиц техники, из них 17 спасателей МЧС России.

Напомним, взрыв произошел ночью 25 октября. Свидетели сразу сообщали о том, что причиной стал газ.