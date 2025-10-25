МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Эксперт рассказал о влиянии снижения ключевой ставки на кредиты

Ожидать серьезного улучшения условий для заемщиков не стоит.
Константин Денисов 2025-10-25 03:30:21
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Кандидат экономических наук эксперт в сфере финансов и банковского дела Владимир Григорьев в беседе с 360.ru рассказал, как очередное снижение ключевой ставки ЦБ РФ повлияет на условия по кредитам для россиян.

«Снижение ставки должно снизить стоимость заимствований для заемщиков. Не так существенно, как им хотелось бы, но тем не менее. Тренд этот, думаю, будет продолжаться», - сказал Григорьев.

Он подчеркнул, что очередное снижение ключевой ставки было прогнозируемым. Однако многие надеялись на то, что оно составит хотя бы 2%.

В то же время, по мнению Григорьева, чем выше ставка, тем более привлекательны финансовые инструменты в рублях, а также облигации и депозиты. Напомним, что на заседании 24 октября ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 16,5%.

