ЦБ России снизил ключевую ставку до 16,5% с 17

В России годовая инфляция по итогам 2025 года составила 8,2%.
Глеб Владовский 2025-10-24 13:53:26
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Банк России снизил ключевую ставку с 17% до 16,5% годовых. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

«Совет директоров Банка России 24 октября 2025 года принял решение снизить ключевую ставку... до 16,5% годовых... Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста», - говорится в заявлении.

В ЦБ также отметили, что по итогам 2025 года годовая инфляция в России составила 8,2%. Ожидается, что в 2026 году показатель будет составлять 4-5%.

В пресс-службе подчеркнули, что эта жесткая политика необходима для возвращения инфляции к цели. Такие прогнозы также связаны с действием разовых проинфляционных факторов.

Ранее Банк России информировал, что международные золотовалютные резервы страны сохраняют рекордные значения и на утро 1 октября достигли 713,301 миллиарда долларов. На 1 сентября этот показатель равнялся 689,458 миллиарда долларов.

#в стране и мире #ЦБ #Банк России #инфляция #Ключевая ставка #снижение ставки
