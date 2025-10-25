МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
США отказались присоединяться к антироссийскому заявлению Украины в ООН

Подписавшие заявление страны выступили за территориальную целостность Украины и отвод российских войск.
Константин Денисов 2025-10-25 02:34:25
© Фото: Li Rui, XinHua, Globallookpress

США отказались присоединяться к антироссийскому заявлению, которое представители Киева зачитали в штаб-квартире ООН. Об этом сообщает ТАСС.

С текстом документа согласились 45 стран, в том числе, Грузия и Словакия. Также заявление одобрили ЕС как объединение, Австралия, Канада и Новая Зеландия.

Согласно тексту, Россия должна вывести свои войска с территории Украины. Кроме того, подписавшие заявление выступили за территориальную целостность Украины.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что внутри ЕС идет обсуждение раздела Украины.

#в стране и мире #ООН #Украина #сша #заявление
