В МЧС предупредили москвичей об усилении дождя и ветра

В МЧС России предупредили жителей Москвы об усилении дождя и ветра в ближайший час. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В ближайший час с сохранением до 10:00 26 октября местами в г. Москве ожидается сильный дождь, усиление южного ветра порывами до 15 м/с», - говорится в сообщении.

В ведомстве порекомендовали москвичам парковаться в безопасных места, избегать нахождения под рекламными щитами и подобными конструкциями, быть внимательными при управлении автомобилем и не оставлять детей без присмотра.

Ранее ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец в беседе со «Звездой» прогнозировал теплые, но дождливые последние выходные октября в Москве.