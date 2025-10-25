МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В МЧС предупредили москвичей об усилении дождя и ветра

Ненастная погода сохранится в столице до утра воскресенья.
Константин Денисов 2025-10-25 23:26:03
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В МЧС России предупредили жителей Москвы об усилении дождя и ветра в ближайший час. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В ближайший час с сохранением до 10:00 26 октября местами в г. Москве ожидается сильный дождь, усиление южного ветра порывами до 15 м/с», - говорится в сообщении.

В ведомстве порекомендовали москвичам парковаться в безопасных места, избегать нахождения под рекламными щитами и подобными конструкциями, быть внимательными при управлении автомобилем и не оставлять детей без присмотра.

Ранее ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец в беседе со «Звездой» прогнозировал теплые, но дождливые последние выходные октября в Москве.

#Москва #в стране и мире #Погода #дождь #МЧС #ветер
