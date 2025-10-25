МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Дмитриев: 99,9% жителей США не слышали о планах РФ вступить в НАТО

Впервые Москва попросила Брюссель принять ее в члены НАТО в 1954 году, во второй раз - в 1999-ом.
Марина Крижановская 2025-10-25 02:32:53
© Фото: Rafael Henrique, Keystone Press Agency, Globallookpress

Подавляющее большинство жителей США не знают, что когда-то Россия предлагала включить ее в состав Североатлантического альянса. Но ей в этом отказали.

При этом продолжающееся приближение НАТО к российским границам несет для нашей страны экзистенциальную угрозу, заявил Кирилл Дмитриев, глава РФПИ и специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами. Этой информацией он поделился в интервью журналистке Ларе Логан.

«В западных странах есть также много людей, которые действительно дезинформированы, которые не понимают реальных российских интересов. А ведь Россия просто не хотела, чтобы НАТО слишком сильно приближалась к ее границам, потому что это экзистенциальная угроза для страны. Готов поспорить, что 99,999% американцев не знают, что президент РФ Владимир Путин предлагал вступить в НАТО», - заявил глава Российского фонда прямых инвестиций.

Прежде российский президент напоминал, что наша страна дважды обращалась к руководству НАТО с вопросом о членстве в этом военном блоке. Первый был еще во времена Холодной войны - в 1954 году, второй запрос последовал в 2000 году, когда 42-й президент США Билл Клинтон в приезжал в Москву. Но на оба этих запроса Москва получила отказ.

В 2024-м году Путин заявил, что руководство НАТО хочет вести переговоры с Россией, но не знает как. В интервью с американским журналистом Такером Карлсоном президент РФ подчеркнул, что альянсу нужно достойно признать контроль России за новыми территориями. 

#Россия #в стране и мире #НАТО #сша #Кирилл Дмитриев #членство в нато
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Гражданское судостроение
2
Зеленодольский судостроительный
3
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
5
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
7
«Панцирь». Работа в период СВО
8
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
9
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
10
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 