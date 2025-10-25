Подавляющее большинство жителей США не знают, что когда-то Россия предлагала включить ее в состав Североатлантического альянса. Но ей в этом отказали.

При этом продолжающееся приближение НАТО к российским границам несет для нашей страны экзистенциальную угрозу, заявил Кирилл Дмитриев, глава РФПИ и специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами. Этой информацией он поделился в интервью журналистке Ларе Логан.

«В западных странах есть также много людей, которые действительно дезинформированы, которые не понимают реальных российских интересов. А ведь Россия просто не хотела, чтобы НАТО слишком сильно приближалась к ее границам, потому что это экзистенциальная угроза для страны. Готов поспорить, что 99,999% американцев не знают, что президент РФ Владимир Путин предлагал вступить в НАТО», - заявил глава Российского фонда прямых инвестиций.

Прежде российский президент напоминал, что наша страна дважды обращалась к руководству НАТО с вопросом о членстве в этом военном блоке. Первый был еще во времена Холодной войны - в 1954 году, второй запрос последовал в 2000 году, когда 42-й президент США Билл Клинтон в приезжал в Москву. Но на оба этих запроса Москва получила отказ.

В 2024-м году Путин заявил, что руководство НАТО хочет вести переговоры с Россией, но не знает как. В интервью с американским журналистом Такером Карлсоном президент РФ подчеркнул, что альянсу нужно достойно признать контроль России за новыми территориями.