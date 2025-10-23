В Бельгии назвали причину блокировки изъятия активов РФ

Бельгия не станет препятствовать изъятию российских активов в том случае, если Евросоюз будет готов принять все риски. Такое заявление сделал премьер-министр королевства Барт де Вевер.

«Я хочу, чтобы риски были полностью распределены, потому что это большой риск... Так что если вы хотите предпринять такой шаг, то нам (странам ЕС. - Прим. ред.) придется сделать это вместе», - сообщил он на саммите ЕС.

Премьер также напомнил, что эти активы оставались неприкасаемыми в годы Второй мировой войны. Также он выразил мнение, что если активы будут изыматься, то это только усилит позицию России.

«Страны ЕС должны понять, что, если возьмут российские деньги, Россия заберет в ответ деньги наших компаний и дружественные России страны могут сделать то же самое. То есть в результате мы лишь поможем России», - сказал де Вевер.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони подчеркнула, что при обсуждении возможности применения замороженных российских активов для выдачи кредита Украине важно соблюдать международное право и поддерживать стабильность еврозоны.