МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Сербии почти 40 000 сторонников Вучича вышли на митинг против оппозиции

Гражданское противостояние в Сербии продолжается уже больше года.
Тимур Юсупов 2025-10-25 20:43:22
© Фото: IMAGO, Aleksandar Djorovic, Global Look Press

Почти 40 тысяч человек вышло на протесты против студенческих митингов и представителей оппозиции в различных городах Сербии. Как сообщили в местном управлении МВД, сторонники действующей власти устроили массовые собрания сразу в трех крупных населенных пунктах: Пожареваце, Кралево и Вране.

По имеющейся информации, члены проправительственного «Центра социальной стабильности» провели мирную акцию, выразив тем самым свое несогласие с блокированием молодежью государственных учреждений и общественной инфраструктуры. В ходе протестов не пострадал ни один человек - также не было и нарушений общественного порядка.

Раскол в сербском обществе длится уже больше года. Противоборствующими сторонами являются оппозиционно настроенные студенты и «Центр социальной стабильности» - некоммерческая общественная организация, выступающая против попыток смены власти в стране.

Недавно их противостояние вылилось в кровавый теракт в центре столицы Сербии - сторонник государственного переворота Владан Анджелович устроил поджег в палаточном лагере лоялистов, а также открыл стрельбу по свидетелям.  

#в стране и мире #Сербия #протесты #митинги
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Гражданское судостроение
2
Зеленодольский судостроительный
3
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
5
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
7
«Панцирь». Работа в период СВО
8
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
9
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
10
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 