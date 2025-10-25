В Сербии почти 40 000 сторонников Вучича вышли на митинг против оппозиции

Почти 40 тысяч человек вышло на протесты против студенческих митингов и представителей оппозиции в различных городах Сербии. Как сообщили в местном управлении МВД, сторонники действующей власти устроили массовые собрания сразу в трех крупных населенных пунктах: Пожареваце, Кралево и Вране.

По имеющейся информации, члены проправительственного «Центра социальной стабильности» провели мирную акцию, выразив тем самым свое несогласие с блокированием молодежью государственных учреждений и общественной инфраструктуры. В ходе протестов не пострадал ни один человек - также не было и нарушений общественного порядка.

Раскол в сербском обществе длится уже больше года. Противоборствующими сторонами являются оппозиционно настроенные студенты и «Центр социальной стабильности» - некоммерческая общественная организация, выступающая против попыток смены власти в стране.

Недавно их противостояние вылилось в кровавый теракт в центре столицы Сербии - сторонник государственного переворота Владан Анджелович устроил поджег в палаточном лагере лоялистов, а также открыл стрельбу по свидетелям.