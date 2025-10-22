МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Белграде произошел теракт против сторонников президента Вучича

Пострадал один мирный житель.
Тимур Юсупов 2025-10-22 16:04:20
© Фото: DjurovicBlazo/X

В Белграде задержали вооруженного мужчину, пытавшегося устроить в столице Сербии теракт. Как сообщает местное издание Kurir, нападавший устроил поджог палатки сторонников президента Вучича у здания парламента, а также серьезно ранил мужчину, ставшего случайным свидетелем преступления.

Сегодня утром 70-летний Владан Анджелкович тайно пронес тару с бензином на территорию палаточного комплекса единомышленников действующего лидера страны. Террорист планировал устроить поджог, а после этого совершить «самоубийство с помощью полицейского».

«Оккупация центра города меня раздражает, поэтому я поджег палатку бензином. Я хотел, чтобы ты меня убил, потому что я больше не могу жить», - заявил задержанный сотруднику правоохранительных органов.

Когда Владан уже начал разливать внутри одной из палаток бензин, его вдруг увидел местный житель Милан Богданович. Заметив свидетеля, Анджелкович несколько раз выстрелил в него из пистолета марки «Застава», который приобрел еще в  1993 году. Богданович получил серьезное ранение в бедро - пуля задела крупный кровеносный сосуд, однако прибывшим на место теракта врачам уже удалось стабилизировать состояние мужчины.

Нападавшего, который уже успел поджечь бензин еще несколькими выстрелами, задержали сотрудники местной полиции. Возгорание удалось быстро потушить.

На произошедшее тут же отреагировал президент страны Александр Вучич, который выступил с жестким официальным заявлением, охарактеризовав случившееся как теракт. 

«Сегодня перед Скупщиной Сербии Владан Анджелкович совершил ужасный террористический акт против других лиц и имущества. Это был лишь вопрос времени. Подобное вполне ожидаемо могло произойти в Ужице, Валево, Нови-Саде и, прежде всего, в Белграде. Необходимо пресечь эту ненависть, разжигаемую некоторыми политиками и СМИ», - заявил Вучич.

Он также отметил, что с момента начала волнений в Сербии ни одно здание оппозиционной партии не подверглось нападению. По его мнению, цель атаки состояла в том, чтобы создать всеобщую панику, при этом донеся недвусмысленный политический посыл. Вучич уверен, что террорист лишь притворялся сумасшедшим, на деле являясь опытным и обученным диверсантом.

Президент также пообещал, что расследование данного инцидента будет инициировано в срочном порядке. В заключение Вучич пожелал пострадавшему мужчине скорейшего выздоровления.

Палаточный лагерь, в котором случился теракт, стал ответом сторонников действующей в стране власти на антиправительственные студенческие демонстрации, начавшиеся в 2024 году. Протестующие неоднократно выступали против данного временного комплекса, угрожая снести его и даже незаконно пробираясь на его территорию.

В следующем году в стране должны пройти выборы. Ранее Вучич в своих выступлениях заявлял, что не хотел бы снова баллотироваться в президенты.

