Киев заключил сделку на $1 млрд с оружейным магазинчиком в Аризоне и ожидаемо прогорел

Небольшой оружейный магазин OTL Firearms из Тусона в Аризоне неожиданно выиграл, а затем сорвал контракт на 1 миллиард долларов по поставке боеприпасов для Украины. Сделка, заключенная в июне 2022 года с государственной украинской компанией Progress, предусматривала поставку огромного объема советского вооружения, включая 10 миллионов патронов калибра 23 мм для зенитных орудий, 56 тысяч ракет для РСЗО «Град» и 24 тысячи минометных бомб. Об этом сообщила Financial Times, опираясь на документы и интервью с участниками процесса.

Магазин OTL Firearms, открытый в июле 2020 года 28-летним владельцем Таннером Куком, располагался в скромном одноэтажном здании торгового центра на окраине Тусона. Компания не имела опыта в крупных международных сделках, складов для хранения или компитенций в экспорте оружия. Несмотря на это, Progress выбрала OTL в качестве поставщика, отбросив более опытных игроков. Украина перевела аванс в размере 17 миллионов евро на счет магазина в ноябре 2022 года, но ни одной партии боеприпасов так и не получила.

Срыв контракта стал одним из самых странных случаев в хаотичной системе закупок вооружений для Украины во время конфликта с РФ. OTL ссылалась на задержки платежей со стороны Киева и проблемы с экспортными лицензиями из Сербии - страны, которая отказалась напрямую поставлять оружие Украине по политическим причинам.

Арбитражный суд в Вене в начале 2024 года постановил, что OTL не имела необходимых американских экспортных лицензий и не предоставила убедительных оправданий. Компания отказалась возвращать аванс, что привело к обращению Progress в федеральный суд США.

В прошлом месяце суд Аризоны подтвердил арбитражное постановление, обязав OTL вернуть 17 миллионов евро плюс проценты и судебные издержки - в общей сложности более 20 миллионов евро.

Однако OTL прекратила видимую деятельность по адресу в Тусоне иперестала отвечать на запросы СМИ. Представители Progress также отказались комментировать выбор такого подрядчика.

Этот инцидент - часть серии провалов в украинских закупках, отмечает FT, стоивших Киеву сотни миллионов долларов. Эксперты объяснили изданию, что объем заказа OTL превышал годовой бюджет обороны Эстонии, делая его нереалистичным для маленького магазина.