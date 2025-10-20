Украинская делегация не смогла договориться с США о заключении важных соглашений перед встречей Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Как пишет Politico, дипломаты Юлия Свириденко и Андрей Ермак не справились со своими задачами и провалили переговоры.

Источники издания рассказали, что представители киевского режима слишком сосредоточились на просьбах передать Украине крылатые ракеты Tomahawk, несмотря на то, что ранее Трамп отказался даже обсуждать данный вопрос до его личной встречи с президентом Российской Федерации.

Из-за чрезмерной зацикленности на «Томагавках», украинская сторона потеряла много времени и раздосадовала американцев, из-за чего уже намеченные ранее темы, такие как получение ракет «воздух-воздух» для истребителей F-16 и зенитных ракет для систем ПВО Patriot, а также передача Киеву средств из замороженных российских архивов и увеличение поставок природного сжиженного газа, попросту не стали обсуждать.

Также отмечается тот факт, что администрация Трампа была слишком занята вопросами урегулирования конфликта на Ближнем Востоке и финансирования правительства, из-за чего проблемы Украины волновали их намного меньше.

Встреча лидеров двух стран также прошла в недружеской атмосфере. Владимир Зеленский покинул резиденцию президента США без традиционных рукопожатий у автомобиля и прощальных фото.