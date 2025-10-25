МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Песков: Путин не называл ни одного политика жалким

Пресс-секретарь президента назвал Путина «абсолютно непревзойденным авторитетом».
Дима Иванов 2025-10-25 19:13:48
© Фото: President of Russia Office apai, Keystone Press Agency, Globallookpress

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Владимир Путин никогда не позволял себе оскорбительных высказываний в адрес коллег-лидеров. В комментарии ТАСС для колонки об особенностях американской политической сатиры представитель Кремля отметил, что российский лидер является «абсолютно непревзойденным авторитетом» в плане соблюдения правил приличия в медиа.

«Даже самого жалкого главу государства он ни разу не именовал таковым», - заявил пресс-секретарь президента.

Песков добавил, что Путин может говорить не всегда не всегда по-доброму, но всегда уважительно о таких и с уважением относится к своим коллегам.

Заявление Пескова прозвучало на фоне обсуждения границ допустимого в политической риторике, особенно в сравнении с американскими примерами сатиры и оскорблений.

В 2024 году Дмитрий Песков, говоря о заявлениях тогдашнего президента США Джо Байдена про Путина, подчеркнул, что агрессивные заявления на уровне глав государств недопустимы.

#в стране и мире #Владимир Путин #Дмитрий Песков #оскорбления #этика
