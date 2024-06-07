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В Кремле заявили, что Путин не реагирует на обвинения Байдена в «диктаторстве»

Дмитрий Песков выразил сожаление, что западный политик столь высокого уровня опускается до оскорблений и агрессии.
Алексей Курильченко Россина Бодрова 2024-06-07 11:52:06
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Загадочные заявления президента США Джо Байдена о том, что он якобы знает Владимира Путина 40 лет и что российский лидер якобы «диктатор», вызывают в Кремле большое количество вопросов. В беседе с корреспондентом «Звезды» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова американского лидера придется долго анализировать. Но ясно одно - подобные агрессивные заявления на уровне глав государств недопустимы.

«Каждый раз мы задаемся вопросом, что именно имел в виду Байден. Такая агрессивная лексика в отношении нашего главы государства не красит главу американского государства. Путин на это не реагирует и не будет реагировать. Нам очень жаль, что в мировой политике такого уровня используется такая лексика и такие выражения в адрес президента», - заявил Песков.

К фразе о «40 годах» якобы знакомства с Путиным в Кремле тоже имеются вопросы к Байдену. Песков надеется, что президента США напрямую спросят об этом - по словам представителя Кремля, можно долго анализировать, что именно делал Путин 40 лет назад и мог ли он познакомиться с Байденом.

Напомним, что Байден в интервью ABC заявил, что якобы знает Путина 40 лет. При этом он назвал российского лидера «диктатором» и «непорядочным человеком».

 

#Кремль #Джо Байден #Владимир Путин #Дмитрий Песков #наш эксклюзив
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