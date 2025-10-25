Значительная часть простых румын не понимает смысла в поддержке Украины, особенно, в условиях ухудшения экономического положения страны. Об этом рассказал «Звезде» эксперт Российского института стратегических исследований Иван Кочедыков.

«В условиях ухудшения экономического положения страны, сокращения социальных выплат и даже их заморозки, подобные внешнеполитические траты с не очень понятными возможными профицитами для Румынии ставят перед простыми румынами вопрос- "а зачем оно нужно?" И да, это значительная часть румынского общества. С другой стороны, конечно, есть группы в румынском обществе, которые настроены очень проевропейски и готовы дальше следовать в фарватере Брюсселя на поддержку Киева и поддержку курса Никушора Дана», - рассказал специалист.

Кочедыков отметил, что в настоящее время в отношении Украины сложилась поляризация в стране. По его словам, часть политических сил, прежде всего с правого фланга (партия «СОС Румыния»), стоят на антиукраинской позиции. Однако и «Партия молодых людей», и даже партия «Альянс за объединение румын» устами некоторых своих членов уступают против увеличения поддержки Украины и против вовлечения Румынии в этот конфликт.

Ранее румынского лидера Никушора Дана освистали за поддержку Украины. Десятки протестующих называли его «самым слабым президентом».