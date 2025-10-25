МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Орбан назвал «цирком» попытки Запада запугивать своих граждан Россией

Он назвал состояние европейских политиков «военным психозом».
Дима Иванов 2025-10-25 15:23:42
© Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur, www.imago-images.de, Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал «цирком» попытки западных политиков запугивать своих граждан угрозой со стороны России. В интервью радиостанции Kossuth Орбан подверг резкой критике риторику европейских лидеров, обвинив их в создании искусственной паники.

По словам венгерского премьера, западные страны сами спровоцировали конфликт на Украине, подталкивая Киев к эскалации и игнорируя возможности для мира, включая инициативы президента США Дональда Трампа.

Орбан отметил, что такая политика привела к глубокому «военному психозу» в Европе.

«Они ввели в заблуждение собственных граждан этими сказками о том, что русские идут и съедят вас всех сегодня вечером в Париже или Берлине. Очень трудно вернуться к нормальной жизни после этого военного психоза и военной риторики», - заявил Орбан.

Он подчеркнул, что пришло время отказаться от конфронтации: «Пора прекратить этот цирк и сказать хватит, и начать стремиться к миру». По мнению премьера, политика - это сложный процесс, где признание ошибок требует мужества, но продолжение выбранного пути приводит только к новым потерям и экономическим убыткам для Европы.

Заявления Орбана прозвучали на фоне растущей напряженности в ЕС по вопросу поддержки Украины. Венгерский лидер неоднократно выступал за дипломатическое урегулирование конфликта и против дальнейшего вовлечения Брюсселя в противостояние с Москвой.

Ранее спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил о попытках ЕС и Британии сорвать диалог Путина и Трампа.

