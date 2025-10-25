В Британии за год по ошибке освободили свыше 260 заключенных

В Великобритании за год по ошибке выпустили свыше 260 преступников. Об этом сообщил телеканал GB News со ссылкой на данные правительства.

Уточняется, что речь идет о промежутке с марта 2024 года по этот же месяц 2025 года. 233 заключенных освободили ошибочно из тюрем, еще 29 человек - из зала суда.

Согласно данным, показатель вырос на 128%, по сравнению с прошлым годом. Тогда на воле оказались 115 заключенных.

Как отмечает телеканал, статистика была опубликована на фоне ошибочного освобождения нелегального мигранта из Эфиопии Хадуша Кебату. Его осудили за преступления сексуального характера и готовили к депортации. Это привело к волне протестов по всей Великобритании.