Путин назвал историческим подписание конвенции ООН против киберпреступлений

В Ханое состоялась церемония подписания, в которой принимал участие генпрокурор России Александр Гуцан.
Глеб Владовский 2025-10-25 13:39:48
© Фото: Roman Naumov URA.RU Globallookpress

Подписание конвенции ООН против киберпреступлений является историческим событием. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

«Это без преувеличения историческое событие стало возможным благодаря поддержке большинством стран выдвинутой Россией в 2019 году инициативы по разработке универсального международного», - цитирует его слова RT.

Российский лидер подчеркнул, что Москва открыта для международного сотрудничества в борьбе с киберпреступностью.

25 октября в Ханое состоялась торжественная церемония подписания конвенции ООН против киберпреступности. В ее разработке принимала участие Генпрокуратура РФ при координации российского МИД. Документ уже подписали 65 государств. От имени России конвенцию подписал генеральный прокурор РФ Александр Гуцан.

#в стране и мире #ООН #Владимир Путин #Ханой #киберпреступления #подписание конвенции
