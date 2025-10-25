МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Побросали сало и картошку»: штурмовик рассказал, как всушники бежали из Павловки

Украинские боевики избегали стрелкового боя во время зачистки российскими бойцами Павловки в Запорожской области, рассказал штурмовик ВС РФ.
Игнат Далакян Александр Тарасенко 2025-10-25 10:44:15
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

При зачистке Павловки российские бойцы не встретили ожесточенного сопротивления, боевики ВСУ избегали стрелкового боя. В одном из эпизодов всушникам и наемникам пришлось бросить приготовленный ужин. Об этом «Звезде» рассказал штурмовик ВС РФ с позывным Губер.

«При заходе в блиндаж мы увидели - стояла жареная картошка, нарезанное сало. Картошка еще горячая была - именно был эффект неожиданности - у них мы зашли неожиданно - они в панике убежали - побросали все», - рассказал военнослужащий.

Павловка - это небольшая деревня площадью в пять квадратных километров, по сути, является пригородом, плацдармом и ключом для освобождения другого более крупного населенного пункта - Успеновки. Дальше открывается прямая дорога на Гуляй-Поле - крупнейший центр снабжения боевиков на северо-востоке Запорожья.

Ранее Минобороны России показало видео с боями за Павловку в Запорожской области. Населенный пункт взяли под контроль военнослужащие группировки войск «Восток» 22 октября.

