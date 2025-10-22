«Торнадо-С» поразили скопления техники на Харьковском направлении

Расчеты реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» группировки войск «Север» нанесли удар по обнаруженным скоплениям боевой техники и живой силы противника в Харьковской области, сообщает Минобороны России.

Боевая работа проводилась в рамках выполнения задач по созданию зоны безопасности вдоль государственной границы РФ.

По данным командования, цели были выявлены в ходе воздушной разведки и переданы расчетам «Торнадо-С». Оперативное целеуказание позволило организовать быстрый выезд на стартовую позицию и выполнить залп по обозначенным объектам. Контроль за поражением осуществлялся с помощью беспилотников.

В Минобороны подчеркивают, что машина оснащена компьютеризованной системой связи с навигационным спутником ГЛОНАСС, что позволяет наносить более точные удары.

После выполнения огневой задачи расчет немедленно покинул позицию. Техника после перезарядки перемещается в запасной район и при необходимости занимает новую огневую позицию.

В ведомстве также отмечают, что основная роль РСЗО «Торнадо-С» на данном участке - поддержка штурмовых групп, подавление опорных пунктов и поражение скоплений сил и средств противника. Для повышения точности огневой работы расчет взаимодействует с подразделениями воздушной разведки.

Ранее сообщалось, что расчет «Торнадо-С» 79-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады группировки войск «Запад» нанес удар по бронеавтомобилям и личному составу противника, сорвав ротацию подразделений ВСУ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.