В СК возбудили уголовное дело после взрыва газа в Сочи

В Сочи возбудили уголовное дело после взрыва газа, приведшего к пожару в жилом доме. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете РФ.
Следователи установили, что из-за взрыва газа в одной из квартир произошло частичное обрушение конструкций. Погиб 75-летний местный житель.
«Точное число пострадавших и степень тяжести вреда, причиненного их здоровью, в настоящее время устанавливаются», - цитирует заявление 360.ru.
Следователи продолжают осматривать место происшествия.
Ранее сообщалось, что мэр Сочи Андрей Прошунин ввел режим локальной ЧС. Жителей пострадавшего дома перевезли в пункте временного размещения.
© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»