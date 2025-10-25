В СК возбудили уголовное дело после взрыва газа в Сочи

В Сочи возбудили уголовное дело после взрыва газа, приведшего к пожару в жилом доме. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете РФ.

Следователи установили, что из-за взрыва газа в одной из квартир произошло частичное обрушение конструкций. Погиб 75-летний местный житель.

«Точное число пострадавших и степень тяжести вреда, причиненного их здоровью, в настоящее время устанавливаются», - цитирует заявление 360.ru.

Следователи продолжают осматривать место происшествия.

Ранее сообщалось, что мэр Сочи Андрей Прошунин ввел режим локальной ЧС. Жителей пострадавшего дома перевезли в пункте временного размещения.