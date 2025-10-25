Путин поздравил президента Казахстана с Днем Республики

Президент РФ Владимир Путин поздравил коллегу из Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Днем Республики. Текст опубликовали в Telegram-канале посольства России.
«Ваша страна уверенно движется по пути социально-экономического развития, последовательно укрепляет свои позиции на международной арене. Российско-казахстанские связи находятся на весьма высоком уровне», - цитирует поздравление Life.
Как отмечает агентство, Путин напомнил о запланированном на 12 ноября визите Токаева в Москву. В заключение, российский лидер пожелал коллеге крепкого здоровья и успехов, а гражданам Казахстана - благополучия и процветания.
Ранее сообщалось, что Путин разрешил ввоз продукции в Россию из Казахстана и Киргизии без маркировок ЕАЭС. Указ действует до 10 декабря 2025 года.
© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»