Путин разрешил ввоз в РФ товаров из Казахстана и Киргизии без маркировок

Указ действует до 10 декабря 2025 года.
Глеб Владовский 2025-10-25 10:57:12
© Фото: Kremlin Pool via Global Look Press

Президент РФ Владимир путин подписал указ, разрешающий ввозить в Россию продукцию из Казахстана и Киргизии без маркировок ЕАЭС. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Согласно распоряжению, ввоз разрешен до 10 декабря 2025 года. До этой даты в РФ разрешено ввозить автотранспортом товары, адресованные российским юридическим лицам, даже если отсутствует документация, подтверждающая их соответствие стандартам товаров ЕАЭС, пишет aif.ru.

Уточняется, что при соблюдении определенных норм, ввоз такой продукции не будет являться нарушением таможенных правил. Среди них - транспортировка и временное складирование товаров российскими получателями, в обязательном порядке уведомление Минпромторга, а также нанесение маркировок.

Ранее сообщалось, что Путин поручил правительству разработать изменения в законодательство, чтобы обеспечить возможность отзыва сертификатов соответствия товаров, выданных в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с нарушениями.

#в стране и мире #Владимир Путин #киргизия #ЕАЭС #Казахстан #маркировка товаров
