Обрушение крыши на Ладожском вокзале не повлияло на движение поездов

Один из входов и доступ на перрон Ладожского вокзала закрыты.
Павел Кутаренко Глеб Владовский 2025-10-25 10:20:00
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Специалисты начали обследовать платформу Ладожского вокзала в Санкт-Петербурге, на которую обрушились бетонные плиты. Само происшествие обошлось без жертв, однако находящаяся этажом выше стоянка для автомобилей не работает.

На движение поездов этот инцидент никак не повлиял, поезда продолжают прибывать в штатном режиме. Здесь продолжают работать сотрудники оперативных служб.

Перрон сейчас полностью перекрыт, туда никого не пускают. Сверху свисают куски облицовки. На верхнем ярусе находилась парковка. В том фрагменте, который обрушился, автомобилей не было, также известно, что никто из пассажиров и сотрудников вокзала не пострадал. Сейчас проверку всех обстоятельств инцидента производит Северо-западная транспортная прокуратура.

Ладожский вокзал - самый современный вокзал Петербурга. Ему 22 года. Известно, что скоро на верхнем ярусе парковке проведут дополнительное обследование, чтобы избежать вероятности дальнейшего обрушения конструкций.

Напомним, 24 октября произошло обрушение крыши вокзала. Как сообщили в прокуратуре, обломки упали на железнодорожные пути.

#Санкт-Петербург #обрушение #Обрушение крыши #движение поездов #Ладожский вокзал
