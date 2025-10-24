МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Эквадорский президент заявил, что его попытались отравить

Служба безопасности президента выявила следы трех высокотоксичных соединений в переданных главе государства подарках.
Глеб Владовский 2025-10-24 08:09:21
© Фото: Ton Molina Keystone Press Agency Globallookpress

Президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что его пытались отравить. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN.

Уточняется, что в ходе визита в провинцию Лос-Риос ему подарили набор из продуктов. В них сотрудники службы безопасности главы государства обнаружили опасные вещества.

«Установлено наличие трех разных химических соединений в очень высокой концентрации. Практически невозможно, чтобы эти три вещества оказались вместе случайно в одном продукте», - цитирует его заявление телеканал.

Как сообщила газета El Universo, корзину с продуктами для президента передала предпринимательница из кантона Винсес. В трех из восьми продуктов эксперты обнаружили тионилхлорид, хлорэтанол и антрацен - опасные токсичные вещества.

В настоящее время проводится расследование инцидента.

#в стране и мире #отравление #Эквадор #попытка атаки #Даниэль Нобоа
