Эквадорский президент заявил, что его попытались отравить

Президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что его пытались отравить. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN.

Уточняется, что в ходе визита в провинцию Лос-Риос ему подарили набор из продуктов. В них сотрудники службы безопасности главы государства обнаружили опасные вещества.

«Установлено наличие трех разных химических соединений в очень высокой концентрации. Практически невозможно, чтобы эти три вещества оказались вместе случайно в одном продукте», - цитирует его заявление телеканал.

Как сообщила газета El Universo, корзину с продуктами для президента передала предпринимательница из кантона Винсес. В трех из восьми продуктов эксперты обнаружили тионилхлорид, хлорэтанол и антрацен - опасные токсичные вещества.

В настоящее время проводится расследование инцидента.