Кортеж президента Эквадора забросали камнями и обстреляли

Президент Нобоа направлялся в Каньяр, чтобы заявить о строительстве очистных сооружений стоимостью более четырех миллионов долларов.
Дарина Криц 2025-10-08 02:01:59
© Фото: Presidencia_Ec, Х © Видео: Presidencia_Ec, Х

В Эквадоре попытались обстрелять и забросать камнями кортеж президента Даниэля Нобоа. Это произошло во время его визита в кантон Каньяр, куда он прибыл для участия в торжественной церемонии. Вместе с ним в авто находились и гражданские лица.

Уточняется, что после предполагаемого огнестрельного нападения эквадорский лидер остался невредимым. Как пишет издание Barrons со ссылкой на министра окружающей среды Инес Мансано, президент Даниэль Нобоа открывал водоочистную станцию ​​в центральном Эквадоре, когда на его кортеж напали.

«Пришло около пятисот человек, они бросали в него камни, а на машине президента явно есть следы от пуль. Слава Богу, наш президент очень твердый, смелый и продолжает двигаться вперед, реализует свою повестку дня, как обычно», - говорится в материале издания.

Известно, что Нобоа направлялся туда, чтобы объявить о строительстве очистных сооружений стоимостью 4,5 миллиона долларов и о сдаче в эксплуатацию систем канализации.

#стрельба #Эквадор #нападение #Даниэль Нобоа #Кортеж президента
