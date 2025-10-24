В Госдуме хотят предложить доплачивать пенсионерам старше 70 лет

Представители партии «Справедливая Россия - За правду» планируют внести на рассмотрение в Госдуму законопроект, подразумевающий прогрессирующую шкалу доплат пенсионерам старше 70 лет. Документ оказался в распоряжении РИА Новости.

«В Федеральный закон "О страховых пенсиях" вносятся изменения, устанавливающие для лиц, достигших возраста 70 лет или являющихся инвалидами I группы, повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости на 100%», - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, поправки подразумевают увеличить на 200% выплаты для пенсионеров старше 80 лет. Для лиц старше 90 лет - на 300%. Ожидается, что документ внесут на рассмотрение в эту пятницу, 24 октября.

Ранее стало известно, что в 2026 году страховые пенсии в России увеличатся на 2 000 рублей для 38 млн пенсионеров. Соцфонд России выделит на выплаты пенсий около 11,9 трлн рублей.