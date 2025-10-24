Пятеро пострадали при взрыве в красногорской многоэтажке из-за дрона ВСУ

В Красногорске пять человек пострадали в результате взрыва в жилом многоэтажном доме, вызванного прилетом украинского БПЛА. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Пострадали пять человек, в том числе ребенок. Четверо оперативно доставлены в больницы, где им оказывается необходимая медицинская помощь», - написал он в своем Telegram-канале.

Глава региона подчеркнул, что пострадавшим окажут необходимую поддержку.

Ранее сообщалось, что в жилой многоэтажке в Красногорске раздался взрыв. В результате выбиты стекла в нескольких квартирах, а также повреждена стена.