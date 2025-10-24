МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Пятеро пострадали при взрыве в красногорской многоэтажке из-за дрона ВСУ

По словам губернатора Воробьева, в здание прилетели БПЛА боевиков.
Глеб Владовский 2025-10-24 06:31:37
© Фото: vorobiev_live, Telegram

В Красногорске пять человек пострадали в результате взрыва в жилом многоэтажном доме, вызванного прилетом украинского БПЛА. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Пострадали пять человек, в том числе ребенок. Четверо оперативно доставлены в больницы, где им оказывается необходимая медицинская помощь», - написал он в своем Telegram-канале.

Глава региона подчеркнул, что пострадавшим окажут необходимую поддержку.

Ранее сообщалось, что в жилой многоэтажке в Красногорске раздался взрыв. В результате выбиты стекла в нескольких квартирах, а также повреждена стена.

#взрыв #Подмосковье #пострадавшие #Андрей Воробьев #красногорск
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Гражданское судостроение
2
Зеленодольский судостроительный
3
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
5
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
7
«Панцирь». Работа в период СВО
8
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
9
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
10
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 