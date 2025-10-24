Взрыв прогремел в многоэтажке в подмосковном Красногорске

В жилой многоэтажном доме подмосковного Красногорска раздался взрыв. Об этом сообщил Life.

«Мощный взрыв произошел в квартире на 13-м этаже на бульваре Космонавтов... Стекла и куски фасада здания разбросаны по всему двору», - говорится в материале

Как сообщает Telegram-канал SHOT, повреждено остекление не менее чем в пяти квартирах, также выбита стена. Информации о причинах взрыва нет. По предварительным данным пострадали три человека.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.