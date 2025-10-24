Почти тысячу детских площадок Подмосковья обновят до конца 2025-го

Власти Московской области намерены до конца года обновить более 700 детских игровых площадок. Согласно заявлению губернатора Андрея Воробьева, изменения коснутся всех городских округов. С начала 2025 года в Подмосковье уже обустроили 704 новые детские площадки, а до конца октября усовершенствуют еще 31 объект.

Для детей организуют комфортные и безопасные пространства, где те смогут интересно, а, главное, полезно проводить время, заверил он.

«Помимо привычных качелей, горок и песочниц, создаем тематические комплексы: например, про космос, географию или физику. Ребенок играет и в то же время узнает что-то новое, развивается», - пояснил губернатор Подмосковья.

Воробьев привел примеры: в микрорайоне Дзержинец в Пушкино заработала площадка «Атом», там дети могут узнать много нового о частицах, электронах и протонах. А в Наро-Фоминске модернизировали игровую зону на улице Калинина, равно как и площадку в Кубинке, их оформили в тематике «Путешествие», сообщает 360.ru.