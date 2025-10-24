МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Число отравившихся готовой едой в Улан-Удэ выросло до 165

Среди пострадавших - 92 ребенка.
Константин Денисов 2025-10-24 05:51:27
© Фото: su_sk_buryatia, Telegram

Число пострадавших в результате массового пищевого отравления в Улан-Удэ выросло до 165 человек. Об этом сообщили ТАСС в Минздраве Бурятии.

«По данным на 24 октября зарегистрировано 165 случаев, из них в 92 случаях речь о детях», - говорится в заявлении ведомства.

Всего в городские больницы поступили 82 человека. 32 из них уже выписаны, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее сообщалось о 159 отравившихся и 51 госпитализированном ребенке. Следователи возбудили уголовное дело по статье о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности потребителей.

#дети #отравление #минздрав #бурятия #Улан-Удэ
