В Улан-Удэ число отравившихся едой выросло до 159 случаев

Среди пострадавших 51 ребенок получает стационарное лечение.
Глеб Владовский 2025-10-23 09:37:52
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Число пострадавших в результате массового пищевого отравления в Улан-Удэ выросло до 159 человек. Об этом сообщили в Минздраве Бурятии.

«Зарегистрировано 159 случаев, из них 90 детей. В республиканскую клиническую инфекционную больницу госпитализировано всего 82 человека», - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что среди проходящих лечение в медучреждении - 51 ребенок. В настоящее время из больницы выписано 20 человек.

Ранее сообщалось, что число отравившихся готовой едой в Бурятии выросло до 89 человек. Следователи возбудили уголовное дело по статье о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности потребителей.

#в стране и мире #отравление #минздрав #бурятия #Улан-Удэ #пищевое отравление
