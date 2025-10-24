МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Литве не смогли оштрафовать русскоговорящего робота

Власти признали пробел в законодательстве.
Константин Денисов 2025-10-24 04:51:39
© Фото: Trombia Technologies, Keystone Press Agency, Globallookpress

Государственная языковая инспекция Литвы не смогла оштрафовать русскоговорящего робота. Об этом сообщает Delfi.

Инцидент произошел в магазине Norfa, в котором покупатели заметили робота-мойщика, разговаривавшего на русском языке и пожаловались в инспекцию.

«Это такое упущение в законе. Закон о языке регламентирует публичные надписи, они должны быть на литовском языке. Это озвучка - в законе нет регламента, связанного со звучащим текстом», - признался представитель инспекции Арунас Дамбраускас.

В магазине обвинили в случившемся подрядчика и заверили, что уже исправили ошибку. Согласно действующему законодательству страны, вся информация в общественных местах должна быть размещена на литовском языке.

Ранее в Литве заявили, что самолеты ВКС России нарушили воздушное пространство страны. В Минобороны России опровергли эту информацию.

#русский язык #Литва #штраф
