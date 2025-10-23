В МО РФ заявили, что истребители Су-30 не нарушали воздушное пространство Литвы

Российские истребители Су-30 совершили плановые учебно-тренировочные полеты над Калининградской областью и не отклонялись от маршрута, и не нарушали границ других государств, заявили в Минобороны России.

Прежде в литовском минобороны заявили, что российские истребитель Су-30 и самолет-заправщик Ил-78 якобы нарушили границу прибалтийской республики в районе города Кибартай. Также утверждалось, что воздушные суда якобы пролетели над литовской территорией около 700 метров и спустя 18 секунд вернулись в Россию.

В оборонном ведомстве РФ подчеркнули, что полеты проходили в строгом соответствии с Правилами использования воздушного пространства над территорией Российской Федерации.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.