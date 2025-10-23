МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В МО РФ заявили, что истребители Су-30 не нарушали воздушное пространство Литвы

В Минобороны Литвы заявили, что российский истребитель Су-30 и самолет-заправщик Ил-78 якобы нарушили границу страны возле города Кибартай.
2025-10-23 23:02:16
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Российские истребители Су-30 совершили плановые учебно-тренировочные полеты над Калининградской областью и не отклонялись от маршрута, и не нарушали границ других государств, заявили в Минобороны России.

Прежде в литовском минобороны заявили, что российские истребитель Су-30 и самолет-заправщик Ил-78 якобы нарушили границу прибалтийской республики в районе города Кибартай. Также утверждалось, что воздушные суда якобы пролетели над литовской территорией около 700 метров и спустя 18 секунд вернулись в Россию.

В оборонном ведомстве РФ подчеркнули, что полеты проходили в строгом соответствии с Правилами использования воздушного пространства над территорией Российской Федерации.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #Су-30 #Калининградская область #Литва #Ил-78 #учебный полет
