Метеоролог рассказала о дождливой погоде в Москве в выходные

Температура воздуха в выходные будет ощущаться ниже из-за плотного ветра, рассказала специалист.
Игнат Далакян 2025-10-22 11:29:43
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Москвичам в выходные стоит ожидать дождливую погоду, а температура воздуха в столичном регионе будет ощущаться гораздо ниже того, что покажут термометры. Об этом рассказала «Звезде» главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«Наиболее дождливая погода ожидает столичный регион в субботу. В субботу дождь ночью небольшой, днем побольше будет дождя, но температура станет повыше. Значит, минимальная температура в субботу в Москве +5...+7. Дневная температура +8...+10. То есть температура воздуха уже будет выше нормы где-то на пару градусов. Теплая, но дождливая погода у нас сохранится и в воскресенье», - рассказала специалист.

Она добавила, что вместе с тем в выходные будет плотный ветер 6-11 м/с, из-за чего температура воздуха будет казаться ниже.

«Будет казаться, что на улице не стало теплее, а наоборот, стало более прохладно, чем в конце рабочей недели. Поэтому если собираться куда-то за город или погулять в выходные дни, то нужно одеваться теплее, не рассчитывая на прогноз. На прогнозируемую температуру около 10 градусов будет ощущение те же самые 7-8 градусов», - объяснила Позднякова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что температура на европейской части России в ближайшие 10 дней будет выше нормы. По его словам, во второй половине недели воздух в Москве и области прогреется до +10 градусов.

#Москва #Погода #дождь #метеоролог
