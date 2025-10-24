МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
The Guardian: новые санкции ЕС приблизят более выгодную для РФ сделку по Украине

Европа утвердила 19-й пакет санкций против России.
Константин Денисов 2025-10-24 03:52:35
© Фото: Sascha Steinach, dpa-Zentralbild, Globallookpress

Новые санкции ЕС против России могут сыграть лишь на руку Москве. Об этом пишет The Guardian.

Европейские санкции могут возыметь эффект только в том случае, если они будут сочетаться с более открытой позицией ЕС при переговорах, отмечает издание.

«Это может означать сделку, несколько более выгодную для России, чем та, которую предпочел бы Запад», - говорится в публикации.

При этом авторы статьи предупреждают, что ограничения никак не приблизят окончание боевых действий на Украине. Они напомнили о том, что и истребители F-16, которые ожидались Киевом с большим энтузиазмом, не смогли переломить ситуацию на фронте.

В 19-м пакете ЕС среди прочего ввел полный запрет на экспорт в Россию роз, азалий, рододендронов, других живых растений, а также листвы, веток деревьев, частей растений, цветов без бутонов, трав, мхов и лишайников - свежих, сушеных, окрашенных или обработанных иным образом.

#Россия #Украина #ЕС #санкции #F-16 #переговоры
