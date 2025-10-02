Президент Колумбии заявил, что готов выслать из страны всех израильских дипломатов

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что разорвет торговое соглашение с Израилем и вышлет дипломатов. Такое решение он примет, если если подтвердится информация о задержании активистов, которые везли гуманитарный груз в сектор Газа.

«Соглашение о свободной торговле с Израилем денонсируется немедленно. Вся дипломатическая делегация Израиля в Колумбии покидает страну», - написал Петро в социальной сети X.

Президент Колумбии считает действия Израиля «международным преступлением». Он поручил МИДу подготовить необходимые документы, включая обращение в израильскую судебную систему.

Ранее Израиль перехватил несколько катеров флотилии с гуманитарной помощью для сектора Газа. В том числе задержано судно шведской активистки Греты Тунберг «Сумуд», которая уже в третий раз не добралась до Газы.