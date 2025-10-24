МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин назначил руководителя управления АП по стратегическому партнерству

Им стал гендиректор «Росатом — Международная сеть» Вадим Титов.
Дима Иванов 2025-10-24 23:02:40
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости

Президент России Владимир Путин своим указом назначил Вадима Титова начальником управления Администрации президента РФ по стратегическому партнерству и сотрудничеству (СПС). Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

По данным СМИ, Вадим Титов занимал пост генерального директора компании «Росатом - Международная сеть».

Ранее Владимир Путин подписал указ о введении в структуру Администрации президента нового подразделения по стратегическому партнерству и сотрудничеству. Вместе с этим были расформированы управления по межрегиональным и культурным связям, а также управления по приграничному сотрудничеству.

#Владимир Путин #Росатом #администрация президента #Вадим Титов
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Гражданское судостроение
2
Зеленодольский судостроительный
3
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
5
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
7
«Панцирь». Работа в период СВО
8
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
9
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
10
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 