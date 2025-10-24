Путин назначил руководителя управления АП по стратегическому партнерству

Президент России Владимир Путин своим указом назначил Вадима Титова начальником управления Администрации президента РФ по стратегическому партнерству и сотрудничеству (СПС). Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

По данным СМИ, Вадим Титов занимал пост генерального директора компании «Росатом - Международная сеть».

Ранее Владимир Путин подписал указ о введении в структуру Администрации президента нового подразделения по стратегическому партнерству и сотрудничеству. Вместе с этим были расформированы управления по межрегиональным и культурным связям, а также управления по приграничному сотрудничеству.